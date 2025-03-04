Деятельность нелегальной АГЗС в Ленинском районе приостановлена

Такое решение принял суд по результатам рассмотрения постановления прокурора. В Ленинском районе Новосибирска по постановлению прокурора на 90 суток приостановлена работа автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) – в ходе проверки соблюдения норм пожарной и промышленной безопасности, которую районная прокуратура проводила совместно со специалистами МЧС России и Ростехнадзора, были выявлены нарушения.