Франция хочет прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Как заявил в эфире телеканала LCI министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, Париж собирается отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и планирует заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за средств из специального фонда.