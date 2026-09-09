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Бизнес журнал. Центр

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Банк России выявил за год около 360 нелегальных онлайн-кредиторов

Банк России выявил за год около 360 нелегальных онлайн-кредиторов

С начала 2026 года Банк России выявил около 360 нелегальных кредиторов, продвигавших свои услуги онлайн.

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