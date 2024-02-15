В результате перестрелки в Москве пострадали три человека

Выстрелы прозвучали во время оформления ДТП.Вечером 14 февраля, результате перестрелки на улице Плющиха в Москве пострадали три человека, выстрелы прозвучали во время оформления ДТП, когда между двумя группами граждан произошел конфликт.
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