При сходе поезда с рельсов во Франции пострадали 44 человека

При сходе поезда с рельсов на севере Франции травмы получили 44 человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
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