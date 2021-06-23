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Почему распался СССР? [истинные причины]

Почему распался СССР? [истинные причины]

69 лет - именно столько просуществовал СССР. Образованный в декабре 1922 года, в декабре 1991 он доживал последние дни.

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Pciha Ivanova
Вся статья - сплошная демагогия!
Ингерман Ланская
Народ наелся этого сацыалызму по самоё.... Нельзя всё время дурачить Весь народ!!!
Nikolay Stepanov
Умер Максим - ну и хрен с ним! Слишком коротко. Но все достоверно.
Николай Беляев
Просто купили верхушку. Вот и всё! Перестроить страну можно было за несколько месяцев. Богатейшая великая , но Иуды, они и есть Иуды!
Ингерман Ланская
а камуноиды были только в верхушке, это и была партея камуСС, остальные 18,5 млн - пешки, статисты , от которых Никогда, Ничего не зависело - это горлопаны фан.клуба АДАБРЯМС
Борис Осипов
Фигня всё...СССР развалился по тому, что партийным деятелям надоело жрать копченую колбасу из спец пайков под одеялом и они захотели это делать открыто...
Взгляд с другого ракурса
А так же воровать и не отчитываться за это на партейсобраниях.

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