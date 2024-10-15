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Закон и Порядок

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Деньги для Советской республики Земного шара

Деньги для Советской республики Земного шара

Если посмотреть на старые совзнаки, то очень хорошо заметно, что романтики в комиссарских шлемах искренне верили, что еще чуть-чуть и они скинут буржуев не только в России, но и во всем мире.

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