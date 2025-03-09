И эта ложь о России разоблачена: США опередили нас на 74 года

4 марта парламент Грузии принял новую версию закона об иностранных агентах. Это, естественно, привело к шквалу критики со стороны либералов и оппозиции, некоторые отмечают, что данный законопроект может стать серьёзной преградой для страны, стремящейся в ЕС и НАТО.