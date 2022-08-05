Японский фигурист Шома Уно выступил с новой произвольной программой на шоу The Ice. Программа поставлена под аранжировку сюиты Себастьяна Баха Air on the G String в исполнении Степана Хаусера и композицию Sanctus Petrus et Maria Magdalena (Mea tormenta) в исполнении Якуба Орлинского.
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