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Уно выступил с новой произвольной программой на шоу The Ice

Японский фигурист Шома Уно выступил с новой произвольной программой на шоу The Ice. Программа поставлена под аранжировку сюиты Себастьяна Баха Air on the G String в исполнении Степана Хаусера и композицию Sanctus Petrus et Maria Magdalena (Mea tormenta) в исполнении Якуба Орлинского.

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