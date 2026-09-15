Zero Hedge
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Zero Hedge

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When War Comes Home: A Constitutional Warning

When War Comes Home: A Constitutional Warning

When War Comes Home: A Constitutional Warning Authored by Andrew P. Napolitano via Ron Paul Institute, A failed war does not end when the drones stop flying.

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