When War Comes Home: A Constitutional Warning Authored by Andrew P. Napolitano via Ron Paul Institute, A failed war does not end when the drones stop flying.
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