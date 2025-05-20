Татьяна Овсиенко призналась, что страдает из-за того, что не смогла родить ребёнка

Певица Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о страданиях из-за отсутствия детей. В свежем интервью Борису Корчевникову она призналась, что несмотря на то, что певица воспитывает приёмного сына, она продолжает переживать по поводу того, что так и не смогла родить из-за проблем со здоровьем.