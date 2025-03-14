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Царьград

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Генпрокуратура РФ раскрыла хищение 100 млн рублей в системе образования

Генпрокуратура РФ раскрыла хищение 100 млн рублей в системе образования

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело из-за хищения более 100 млн рублей в Федеральном институте оценки качества образования.

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