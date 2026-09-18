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Царьград

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Съели колбасу и умерли: "Сначала не стало братика, потом — мамы и сестрёнки". Подробности отравления семьи в Калининске

Съели колбасу и умерли: "Сначала не стало братика, потом — мамы и сестрёнки". Подробности отравления семьи в Калининске

В маленьком городке Калининске под Саратовом семейный ужин полукопчёной колбаской, купленной в "любимом магазине", закончился гибелью мамы и двух маленьких детей, за жизнь третьего ребёнка борются врачи в больнице областного центра.

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