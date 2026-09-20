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ТНВның «Гаилә белән сайлыйбыз!» марафонында чираттагы iPhone 17 уйнатылды

ТНВның «Гаилә белән сайлыйбыз!» марафонында чираттагы iPhone 17 уйнатылды

«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсы кысаларында уйнатылган чираттагы iPhone 17 хуҗасы Ильвина Сафиуллина булды.

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