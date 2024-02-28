Глава СЖР Лахова рассказала, как Рыжков помогал создать детские кухни в 90-е

Председатель Союза женщин России (СЖР) и депутат Государственной думы России I-VI созывов Екатерина Лахова рассказала «Звезде» о том, каким политиком был умерший последний глава Совета министров СССР Николай Рыжков.
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