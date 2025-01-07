Останкинский суд арестовал Жарова и Кулакова по делу о теракте на ж/д

Останкинский суд Москвы назначил Даниилу Кулакову и второму фигуранту, Жарову, арест до 28 февраля. Они обвиняются в организации теракта на железной дороге в Подмосковье, причинившего значительный имущественный ущерб.
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