Telegraph: российский беспилотник ликвидировал британца, воевавшего на стороне ВСУ

Он служил в Интернациональном легионе Наемник из Великобритании, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии, был уничтожен при помощи российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph.
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