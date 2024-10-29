Китайский гибрид проехал без дозаправки и подзарядки 2208 км

Китайская марка Roewe принадлежащая концерну SAIC, добилась впечатляющего достижения, установив новый рекорд книги Гиннеса за самое большое расстояние, которое преодолела подключаемая гибридная машина (PHEV) без дозаправки и подзарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии