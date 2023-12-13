Новый раунд привлечения инвестиций оценивает бизнес SpaceX в $180 млрд

Сохраняющая статус частной аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) недавно успешно выполнила свой 90-й космический запуск с начала года, и это могло в какой-то мере повлиять на оценку капитализации, которая, по данным Bloomberg, за неделю успела вырасти с $175 до $180 млрд.