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Мировое обозрение

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Новый раунд привлечения инвестиций оценивает бизнес SpaceX в $180 млрд

Новый раунд привлечения инвестиций оценивает бизнес SpaceX в $180 млрд

Сохраняющая статус частной аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) недавно успешно выполнила свой 90-й космический запуск с начала года, и это могло в какой-то мере повлиять на оценку капитализации, которая, по данным Bloomberg, за неделю успела вырасти с $175 до $180 млрд.

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