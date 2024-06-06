Бывший офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис отметил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин жёстко указал западным государствам на то, какой ответ они получат из-за передачи дальнобойных вооружений киевскому режиму.
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