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Офицер Дэвис назвал серьезным ответ Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ

Офицер Дэвис назвал серьезным ответ Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ

Бывший офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис отметил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин жёстко указал западным государствам на то, какой ответ они получат из-за передачи дальнобойных вооружений киевскому режиму.

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