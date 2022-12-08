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Эдгард Запашный о коте и пресс-атташе Бразилии: «Миронов в «Бриллиантовой руке» откинул кошку ногой – это более грубый поступок. Отношение к животным сильно изменилось»

Эдгард Запашный о коте и пресс-атташе Бразилии: «Миронов в «Бриллиантовой руке» откинул кошку ногой – это более грубый поступок. Отношение к животным сильно изменилось»

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с котом и пресс-атташе Бразилии. Животное запрыгнуло на стол во время ответа вингера Винисиуса Жуниора на пресс-конференции национальной команды перед четвертьфиналом ЧМ-2022.

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