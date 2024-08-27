На северо-востоке Мали ликвидировали полевого командира Муслима Абу Хамзу

Вооруженные силы Мали уничтожили полевого командира террористов Муслима Абу Хамзу в результате ударов с беспилотников в районе населенного пункта Тинзауатен, расположенного на северо-востоке страны, близ границы с Алжиром.
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