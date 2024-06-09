«Черная дыра» Работино: «Все, с кем я записался в марте 2022 года добровольцем, погибли»

Александр Ситников 8 июня 2024 г., 18:33 С Запорожского фронта «генерал 200» Сырский снимает все боеспособные войска, надеясь, что ВС РФ не пойдут на Орехово Из информационной повестки боевых действий в последние недели выпало Ореховское направление.