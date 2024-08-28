Россиянам напомнили о новом штрафе для водителей

За нарушение физлицам придется заплатить до пяти тысяч рублей. а должностным - до 30 С 1 сентября 2024 года вступит в силу новый закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии