Улетевший в кювет автомобиль попал на видео в Брянской области

Легковушка улетела с трассы в кювет, приехала «скорая». Публикуем видео с места происшествия.Жесткая автоавария напугала днем 8 июня автомобилистов, ехавших по загородной трассе в сторону Выгонич Брянской области.
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