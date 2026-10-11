Бабиш назвал «дизельную сделку» Трампа и Путина «пощечиной для Европы»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, оценивая договоренность президентов США и РФ о поставках российского дизельного горючего в США, назвал решение Дональда Трампа «огромной оплеухой для Европы» и призвал европейские страны задуматься над дальнейшими действиями.
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