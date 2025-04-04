МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Китайский портал Tencent опубликовал прогноз о возможной политической судьбе главы киевского режима Владимира Зеленского, предупреждая, что его карьера может завершиться аналогично судьбам Муаммара Каддафи или Саддама Хусейна.
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