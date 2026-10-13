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Русская весна

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Тишина — ключ к обновлению мозга: как 2 часа в день без звуков запускают рост новых нейронов

Тишина — ключ к обновлению мозга: как 2 часа в день без звуков запускают рост новых нейронов

Современный человек живёт в мире постоянного шума и информационного потока. Но, оказывается, именно тишина способна запустить в мозге процесс регенерации.

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