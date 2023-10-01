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5 ключевых новостей недели 25 сентября - 1 октября

5 ключевых новостей недели 25 сентября - 1 октября

Информация о запуске заводов, 13 триллионов за геноцид калужского народа, свалка вакцин от гриппа, продуктоматы с фермерскими товарами и возвращение игрушечного Андрея из космоса: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.

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