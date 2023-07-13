ОНК Москвы: генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в "Матросской тишине" и расположенной на ее территории изоляторе федерального значения "Кремлевском централе"<p class="p1"><strong>Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в "Матросской тишине" и расположенной на ее территории изоляторе "Кремлевском централе".