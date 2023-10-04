Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А кто Севастополь будет прикрывать.Корабли надо сохранить,согласна. А город ?Корабли Черноморс...
  • Олег Тимофеев
    Не зря торопил а вы слушали и верели и вот и деньги что вбухали не пропали даром. Казалось бы мелочь ан вовремя.Корабли Черноморс...
  • Mark Kapustin
    Украинский презид...

Украинская ДРГ из 13 человек уничтожена при попытке высадиться на западе Крыма

Украинская ДРГ из 13 человек уничтожена при попытке высадиться на западе Крыма

Украинские диверсанты уничтожены при попытке высадиться на западе Крыма. ДРГ из 13 человек пыталась проникнуть на территорию полуострова в районе села Оленевка по направлению к мысу Тарханкут, сообщило Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх