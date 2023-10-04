Украинская ДРГ из 13 человек уничтожена при попытке высадиться на западе Крыма

Украинские диверсанты уничтожены при попытке высадиться на западе Крыма. ДРГ из 13 человек пыталась проникнуть на территорию полуострова в районе села Оленевка по направлению к мысу Тарханкут, сообщило Минобороны РФ.
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