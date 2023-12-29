Ростех импортозаместил сервис важнейших компонентов франко-российского двигателя для «Суперджетов»

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, что исключит зависимость авиакомпаний-эксплуатантов от зарубежных поставщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии