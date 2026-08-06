Безюков: Работодатель должен сократить рабочий день, если в офисе жара

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков сообщил РИА Новости об обязанности работодателя сократить рабочий день сотрудников при жаре в офисе, если температура внутри здания превышает 28 градусов.
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