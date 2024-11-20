Тревожные новости из Курской области: В окружении сгинули до 21 тысячи солдат. Ракеты били беспощадно. В "аду" брошены 200 человек

Тревожные новости поступают с Курского направления, притом весьма противоречивые. Военкоры докладывают о ликвидации котла, о попытках деблокирования которого рассказывал ранее президент России Владимир Путин.
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