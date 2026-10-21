Глава американского Госдепа Марко Рубио заявил о вылете спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, сообщает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
- ГБ Politico: Трамп б...
С ЧЕМ ЕДЕТ ПОСЛАННИК?!!