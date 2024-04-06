Решение Донована Митчелла может зависеть от того, насколько «Кливленд» будет близок к финалу НБА

По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, в кругах НБА растет слух о том, что, если у «Кливленда» не будет значительного продвижения к финальной серии НБА, звездный защитник, скорее всего, откажется от продления контракта и изучит другие варианты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии