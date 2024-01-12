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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Упражнение «Переплетение пальцев рук и ног» — практика которая защищает здоровье и позволяет чувствовать себя лучше

Давно я хотела поделиться именно этим упражнением, которое якобы практиковали Тибетские ламы — не могу утверждать, но нашла я его на просторах сети, когда мне нужно было восстановить своё самочувствие, поддержать здоровье и оно пришлось мне как раз кстати, сама же практика «переплетение пальцев рук ….

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