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Как опыт Великой Отечественной помогает минерам на СВО делать капканы на «Леопарда»

Как опыт Великой Отечественной помогает минерам на СВО делать капканы на «Леопарда»

Как опыт Великой Отечественной помогает минерам на СВО делать капканы на «Леопарда» Евгения КомароваМинирование – один из процессов боевых действий, хорошо отработанный в период Великой Отечественной.

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