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В Раде обеспокоились последствиями контрактов ВСУ для 18-летних

В Раде обеспокоились последствиями контрактов ВСУ для 18-летних

Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность украинской армии Президент Украины Владимир Зеленский не может принудительно мобилизовать граждан и пытается купить их службу, однако лишь рискует разделить военнослужащих на касты, закладывая бомбу под боеспособность армии.

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