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NYT: против Трампа могут выдвинуть первые официальные обвинения на следующей неделе, что помешает ему участвовать в выборах

NYT: против Трампа могут выдвинуть первые официальные обвинения на следующей неделе, что помешает ему участвовать в выборах

Против бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут выдвинуть первые официальные обвинения на следующей неделе, что помешает политику принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

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