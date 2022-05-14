UFC Vegas 54: Блахович против Ракича, Куцелаба против Спэнна

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония взвешивания участников UFC Vegas 54, в главном событии которого пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (28-9) и Александром Ракичем (14-2).

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