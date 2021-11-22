Социальная база: как госсистема вычислит нуждающихся в помощи россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому выявлять и учитывать граждан, нуждающихся в соцпомощи, будут через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) за счет добавления в нее данных ряда ведомств.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому выявлять и учитывать граждан, нуждающихся в соцпомощи, будут через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) за счет добавления в нее данных ряда ведомств.
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