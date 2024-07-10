НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

У Саутгейта 2 финала во главе Англии – больше, чем у всех предыдущих тренеров сборной вместе

У Саутгейта 2 финала во главе Англии – больше, чем у всех предыдущих тренеров сборной вместе

14 июля команда сыграет с Испанией в решающем матче Евро-2024. Ранее Саутгейт выводил сборную в финал Евро-2021 и потерпел в нем поражение от Италии по пенальти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх