Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Реабилитационную помощь ежегодно получают более 250 тыс. человек Президент России Владимир Путин мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день инвалидов и посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им.
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