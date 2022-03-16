Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов в городе Макеевке и беженцев, выезжавших из Мариуполя

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов в городе Макеевке и беженцев, выезжавших из Мариуполя

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов мирных граждан и населенных пунктов на территории Донбасса.

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