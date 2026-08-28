IT-медиахолдинг «Регионы России» поздравляет Павла Лыжина с днём рождения

28 августа свой день рождения отмечает Павел Сергеевич Лыжин — руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Свердловской области, первый заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России, член Общественной палаты Свердловской области.
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