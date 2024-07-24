Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

Элита России наконец осознала, что Запад и США ведут плановую работу по ликвидации нашей страны. Это поняли на самом высоком уровне.

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Комментарии
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Владимир Моргунов
СОГЛАСЕН НА 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А С ДЕТКАМИ КАК БЫТЬ, ЧТО ТАМ НА ЦЕРКОВНЫХ ПАПЕРТЯХ ПОБИРАЮТСЯ, А ДОМИШИКИ НЕ ПЕРНЕСТЬ, ЯХТОЧКИ В РЕКУ ВОЛГУ НЕ ПЕРЕГНАТЬ, ДЕНЬЖИШКИ НЕ ПЕРЕКИНУТЬ, БОЛЬНО СТРЕМНЫЕ ДЕНЖИШКИ, ОТНЯТЬ МОГУТ, КОЛЬ ПРОЗНАЮТ С КАКОГО БЮДЖЕТА ДЕНЬЖИШКИ СРУБЛЕНЫ...ПРАВ, ЯНЫЧ, ДОНЕЛЬЗЯ ПРАВ. К СОЖАЛЕНИЮ !!!
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19 час.

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