Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

ВМ

Владимир Моргунов

А С ДЕТКАМИ КАК БЫТЬ, ЧТО ТАМ НА ЦЕРКОВНЫХ ПАПЕРТЯХ ПОБИРАЮТСЯ, А ДОМИШИКИ НЕ ПЕРНЕСТЬ, ЯХТОЧКИ В РЕКУ ВОЛГУ НЕ ПЕРЕГНАТЬ, ДЕНЬЖИШКИ НЕ ПЕРЕКИНУТЬ, БОЛЬНО СТРЕМНЫЕ ДЕНЖИШКИ, ОТНЯТЬ МОГУТ, КОЛЬ ПРОЗНАЮТ С КАКОГО БЮДЖЕТА ДЕНЬЖИШКИ СРУБЛЕНЫ...ПРАВ, ЯНЫЧ, ДОНЕЛЬЗЯ ПРАВ. К СОЖАЛЕНИЮ !!!