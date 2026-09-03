НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Читаем рассказы

1 подписчик

Приколы с людьми до слез: смешные истории и розыгрыши

Приколы с людьми до слез: смешные истории и розыгрыши

Готовы ли вы узнать, как безобидный психологический эксперимент за скромную оплату может обернуться самыми нелепыми, уморительными и незабываемыми приколы с людьми, от которых вы будете смеяться до слез?Готовы ли вы узнать, как безобидный психологический эксперимент за скромную оплату может обернуться самыми нелепыми, уморительными и незабываемыми приколы с людьми, от которых вы будете смеяться до слез? Общежитие на четвёртом этаже жило своей обычной вечерней жизнью: за стеной что-то ритмично гудело, в общей кухне кто-то отчаянно скрёб пригоревшую кастрюлю, а по коридору бродил первокурсник с пакетом мусора, не понимая, куда его вынести.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым