Приколы с людьми до слез: смешные истории и розыгрыши

Готовы ли вы узнать, как безобидный психологический эксперимент за скромную оплату может обернуться самыми нелепыми, уморительными и незабываемыми приколы с людьми, от которых вы будете смеяться до слез?Готовы ли вы узнать, как безобидный психологический эксперимент за скромную оплату может обернуться самыми нелепыми, уморительными и незабываемыми приколы с людьми, от которых вы будете смеяться до слез? Общежитие на четвёртом этаже жило своей обычной вечерней жизнью: за стеной что-то ритмично гудело, в общей кухне кто-то отчаянно скрёб пригоревшую кастрюлю, а по коридору бродил первокурсник с пакетом мусора, не понимая, куда его вынести.