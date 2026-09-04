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Татар-информ

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Zoloto и «Уматурман» выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

Zoloto и «Уматурман» выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отметят в Альметьевске 5 сентября. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках города.

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