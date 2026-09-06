"И им не сойтись никогда..."

Статья из очень старой тетради - ещё из тех времён, когда Сирия не пала. Статья частично устарела, но в главном - отнюдь.
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Ээээ....тема дуализма не раскрыта. А между тем правильное понимание дуализма, и законов сосуществования и определяет как политику государств, так и динамику взаимодействия сил в дуальности... В заключительных словах всего лишь намерения якобы гибкой "цивилизации колонизаторов", и эти слова заставляют настроиться на неизбежность захвата и уничтожения более консервативной цивилизации, основой которой является Россия... Сожалею, что автор настолько поверхностно подошёл к им же поднятой теме. Волна западной экспансии разобьется о скалу, на которой маяком всему Миру стоит Россия. " Единство и борьба противоположностей" -это не измышление философов а основа существования всего сущего...Весы Мироздания качаются, и перевешивает на время та чаша, на которую каждый из нас кладёт то, что накопил в своей душе...
А не пора ли их самих к ногтю...и навеки......этих НАГЛОСАКСОВ.