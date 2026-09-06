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"И им не сойтись никогда..."

Статья из очень  старой  тетради -  ещё  из  тех времён, когда Сирия не  пала. Статья   частично устарела, но в  главном -  отнюдь.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вера смелых
Вера смелых

Ээээ....тема дуализма не раскрыта.                                               А между тем правильное понимание дуализма, и законов сосуществования  и определяет как  политику государств, так и  динамику взаимодействия сил в дуальности...                                        В   заключительных словах всего лишь намерения якобы гибкой "цивилизации колонизаторов", и эти слова заставляют настроиться на неизбежность захвата и уничтожения более консервативной цивилизации, основой которой является Россия...                                               Сожалею, что автор настолько поверхностно  подошёл к им же поднятой теме.                                      Волна западной экспансии разобьется о скалу, на которой маяком всему Миру стоит Россия.  " Единство и борьба противоположностей" -это не измышление философов  а основа существования всего сущего...Весы Мироздания качаются, и перевешивает  на время та чаша, на которую каждый из нас кладёт то, что накопил в своей душе...